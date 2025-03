Pacheco só vai definir seu futuro após PSD escolher entre Lula e Tarcísio

Nessa hipótese, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, vai precisar decidir se mantém os três ministérios que o partido possui no governo Lula ou se apoia Tarcísio, de quem é secretário e importante aliado.

Foi por isso que Pacheco disse a Lula que cogita se candidatar a governador, mas que ainda não bateu o martelo. Conforme revelou a Folha, os dois se encontraram no último sábado.

O senador também já descartou logo no início da conversa a pretensão de ocupar algum ministério quando o presidente perguntou sobre seu futuro político. Pacheco teria dito a Lula que sabia desses rumores, mas que não tem essa intenção e que tampouco cogita nova candidatura ao Legislativo.

A avaliação de interlocutores do senador é que ele não quer ingressar no ministério agora e dar uma espécie de "aval" a atual gestão antes de uma definição do partido.

Troca de partido

Pacheco não descarta, contudo, deixar o PSD caso decida ser o candidato de Lula em Minas Gerais em 2026 e o partido siga com Tarcísio.