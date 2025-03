O asilo fictício de Eduardo Bolsonaro e a pressão indevida do STF no PL

Valdemar teria ouvido "ponderações" de que não seria "conveniente" que Eduardo obtivesse o cargo porque poderia promover ataques ao tribunal ao invés de promover políticas públicas.

Vale ressaltar que Valdemar acabou de ser excluído do inquérito do golpe e já foi preso no caso do mensalão, ou seja, tem receio de voltar para a cadeia.

Não cabe ao ministros do Supremo intervir nas atividades do Legislativo ou dos partidos políticos, seja ela quais forem. É prerrogativa do PL ou de qualquer outro partido indicar parlamentares eleito para uma comissão - o que é o caso de Eduardo.

O Judiciário tem que atuar a posteriori. Nesse caso, portanto, caso fosse interpelado após uma ação de Eduardo à frente da comissão. Parece óbvio, porque é o princípio da separação dos poderes, mas no Brasil, às vezes, não é.

E não importa o motivo. Defender a democracia não justifica o atropelo da própria democracia.