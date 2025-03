Pacheco diz que votará em Lula em 2026 por seu compromisso com a democracia

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou à coluna que votará em Lula em 2026 porque o presidente tem "compromisso absoluto com a democracia".

"Espero que Lula seja candidato à reeleição. Ele terá meu voto e apoio, em especial por seu compromisso absoluto com a democracia, com a estabilidade das instituições e com a melhoraria da vida dos brasileiros", disse.

Pacheco era presidente do Senado quando ocorreram os ataques aos prédios dos Três Poderes, no 8 de janeiro de 2023.