Eduardo ainda não pediu licença e está em situação 'irregular' na Câmara

Porém, ao não protocolar oficialmente o pedido de licença, fica em situação irregular a partir de hoje. O prazo máximo de licença permitido pelo regimento, quando solicitado, é de quatro meses.

Anteriormente, Eduardo esteve em missão oficial aos Estados Unidos até 24 de fevereiro.

No início da semana, o filho de Jair Bolsonaro anunciou em suas redes que pediria licença do mandato e que avaliava solicitar asilo político nos EUA para denunciar os supostos abusos do ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

O deputado Zeca Dirceu (PT) pediu esclarecimentos sobre o assunto no plenário da Câmara, nesta quinta-feira (20).

"Vejo que o nome do Eduardo Bolsonaro continua constando do painel da Câmara. Gostaria que a mesa esclarecesse se ele pediu ou não a licença. Se ele não pediu, está cometendo outra ilegalidade", afirmou.

Procurado, Eduardo Bolsonaro não respondeu.