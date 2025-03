Encontro de Tarcísio com o Novo é aliança de governadores contra Lula

Imagem: Mônica Andrade 20.mar.25/Governo do Estado de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se encontrou ontem pela primeira vez com o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro.

Uma conversa inicial em que Ribeiro contou um pouco da seu partido, falou dos planos do para as próximas eleições e se colocou à disposição do governador paulista.

É assim que começam os namoros.