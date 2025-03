Marcos Pereira dá parabéns a Bolsonaro, enquanto Motta adia PL da anistia

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, ligou para Jair Bolsonaro para cumprimentá-lo por seus 70 anos, mas o PL da Anistia ficou para depois.

Segundo apurou a coluna, Pereira conversou com Bolsonaro nesta sexta-feira (21) para felicitá-lo por seu aniversário e garantiu ao ex-presidente que a maioria do partido é a favor da anistia para os condenados pelos ataques à Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro.

Pereira, no entanto, mantém sua principal posição sobre o tema: a votação da anistia agora atrapalha o clima político do país.