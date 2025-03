Nunes Marques vai votar por escrito no caso Zambelli e pode divergir

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Kassio Nunes Marques, vai "votar por escrito" no caso da deputada federal Carla Zambelli. É por isso que ele pediu vistas e paralisou o julgamento por 90 dias, informaram à coluna pessoas próximas ao ministro.O "voto por escrito" é um indicativo de que Nunes Marques vai divergir do relator do caso, o ministro Gilmar Mendes.

No entanto, ele ainda pode apenas esclarecer algum ponto e acompanhar Gilmar. O STF já formou maioria para condenar Zambelli a 5 anos e 3 meses por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Ela perseguiu armada um homem que a ofendeu na véspera da eleição em 2022.

O placar está 6 a 0 pela condenação. Mesmo após o pedido de vistas de Nunes Marques, os ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli anteciparam seus votos e formaram a maioria pela condenação.