Defesas reclamam que vídeo do 8/1 exibido por Moraes não está nos autos

As defesas dos acusados estão reclamando que o vídeo de cenas do 8/1 exibido pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento de hoje não está nos autos.

As cenas são um compilado de acontecimentos violentos - agressões, incêndios, quebradeiras - que ocorreram nos atos golpistas e foram exibidos no dia pelas TVs.

Os advogados, no entanto, enviaram mensagens à coluna dizendo que "tudo que for exibido no tribunal precisa estar nos autos".