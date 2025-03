Moraes e Fux conversaram e riram em sala de lanches após julgarem Bolsonaro

Fux já havia antecipado com o pedido de vistas no caso da cabeleira Débora Rodrigues Santos, que pichou a estátua da Justiça com batom, que estava incomodado com o tamanho da pena imposta a ela e que queria examinar com cuidado os crimes imputados e as atenuantes.

No tribunal, o ministro questionou se os crimes de golpe de Estado e atentado ao Estado democrático de Direito deveriam ambos ser aplicados nesse caso, aumentando a pena. Moraes e Dino condenaram Débora a 14 anos de prisão.

Fux quer saber, por exemplo, se Débora entrou nos prédios públicos ou não e avaliar se o fato de ela ter pedido perdão pode ser uma atenuante que leve à redução da pena.

Pessoas que frequentam o Supremo também afirmam que Moraes não está "bravo" com Fux, apenas preocupado com a repercussão das posições do colega.

Moraes expôs seu contraponto no tribunal. O ministro afirmou no julgamento que Débora estava no acampamento golpista em frente ao quartel, que cruzou a linha de defesa da Polícia Militar e que partiu para a quebradeira. É um caso, portanto, impossível de individualizar —o chamado "crime de multidão".

Mais de cem réus já foram condenados por ambos os crimes (golpe de Estado e atentado ao Estado democrático de Direito) na mesma situação, inclusive com o voto de Fux. Abrir um precedente agora, portanto, poderia significar rever todas as condenações.