Oposição conta com 'penas injustas' para ato na Paulista e avançar anistia

A oposição conta com o que chama de "sentimento de injustiça contra penas altíssimas" para tentar encher a avenida Paulista na manifestação do dia 6 de abril e avançar com o projeto de anistia aos golpistas do 8 de Janeiro no Congresso.

A tarefa é difícil depois do ato esvaziado em Copacabana, no Rio de Janeiro, e a percepção de que a população está mais preocupada com a carestia do que com a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se tornou réu ontem no Supremo Tribunal Federal (STF).

Fontes ouvidas pela coluna, no entanto, acreditam que o caso da cabeleireira Débora Rodrigues Santos, que pichou a estátua da Justiça, está ajudando a sensibilizar a população e os deputados. Ela foi condenada a 14 anos de prisão pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, mas o julgamento foi interrompido pelo ministro Luiz Fux.