Planalto avalia efeito econômico e reação política a Trump

No Canadá e no México, esses líderes viram seus índices de aprovação crescerem ao partir para um embate com o mandatário americano.

A avaliação, no entanto, é que no Brasil o cenário é diferente. Esses países são vizinhos e tem relação muito estreita com os Estados Unidos. Por aqui, o impacto pode não ser tão direto.

Lula, portanto, vem dosando suas falas. Ele não deixa de criticar Trump, mas também não parte para um confronto aberto.