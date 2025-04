Agro reclama que governo se aproveitou de reação a Trump para furar anistia

"O problema é que o governo está se aproveitando desse projeto. Não é essa sangria desatada", afirmou Lupion. "Se colocar para votar, nós vamos entregar os votos. Mas também não queremos atrapalhar a anistia", completou.

Lupion reforça que a bancada é a favor da anistia.

A decisão de colocar o projeto em pauta é do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos).

O tarifaço prometido por Donald Trump deixou a bancada do agronegócio na Câmara numa "saia justa".

O aumento de impostos prometido pelo mandatário americano pode prejudicar os produtos agrícolas brasileiros, no entanto, a votação do projeto de reciprocidade abre uma brecha na obstrução no Congresso patrocinada pelo PL em prol da anistia aos golpistas do 8/1.