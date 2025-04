Decano de Wall Street, CEO do JP Morgan pede 'solução rápida' para tarifaço

O banqueiro afirma que a "fragmentação econômica provocada pelo tarifaço pode ser desastrosa no longo prazo", levando os países a se tornar mais alinhados à China e à Rússia.

"A economia é a cola de longo prazo. 'América Primeiro' é ok, contanto que não implique na América sozinha", afirmou Dimon, referindo-se ao slogan de campanha de Trump "America First".

Na carta aos investidores, que está disponível na Internet, Dimon afirma que o aumento das tarifas até pode ter razões "legítimas", mas a inflação vai aumentar não apenas pela alta dos produtos importados, como pelo aumento da demanda dos produtos nacionais.

Ele também explica que" há dúvidas se haverá uma recessão e que certamente a economia vai desacelerar".

Para Dimon, existem muitas incertezas rondando a nova política:

- Quais serão as retaliações de outros países? Qual será o efeito na confiança? Qual vai ser o impacto nos investimentos e no fluxo de capitais? Qual é o efeito nos lucros corporativos? Qual é o possível no efeito no dólar?