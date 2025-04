Lula e Juscelino conversaram e bateram martelo sobre saída do ministro

Lula, no entanto, já havia dito publicamente que demitiria o auxiliar caso a denúncia da PGR fosse confirmada.

"As acusações que me atingem são infundadas, e confio plenamente nas instituições, especialmente no Supremo Tribunal Federal para que isso fique claro. A Justiça virá", escreveu Juscelino.

Também nesta terça, Juscelino Filho almoçou com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda.

O partido emitiu uma nota pública em apoio ao correligionário, mas, conforme apurou a coluna, tratava-se de uma manifestação "pró-forma" e o partido já estava ciente da necessidade de substitui-lo.

Conforme um auxiliar de Lula, o União Brasil deve permanecer à frente da pasta das Comunicações, mas ainda não há definição sobre o sucessor de Juscelino.

O nome mais cotado é do líder do partido, o deputado Pedro Lucas Fernandes (MA). O presidente, no entanto, é quem vai decidir se aprova ou não o nome indicado pelo partido.