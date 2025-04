Armínio: Reajustar mínimo só pela inflação é necessário para baixar juros

O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, detalhou à coluna a sua proposta para conter os gastos públicos que está provocando polêmica. Ele falou sobre o tema em palestra na Brazil Conference em Harvard.

Sua sugestão é cortar três pontos porcentuais do PIB (Produto Interno Bruto) em gastos:

- Um ponto porcentual do PIB limitando o reajuste do salário mínimo apenas à inflação durante seis. O aumento do salário mínimo tem impacto direto nos gastos da Previdência.