Governo ensaia deixar conta bilionária da corrupção do INSS para aposentado

As discussões ainda estão acontecendo nos gabinetes em Brasília, mas o governo ensaia deixar a conta da corrupção do INSS se transformar num daqueles precatórios que os aposentados lesados pelo esquema jamais receberão.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o dinheiro para compensar o rombo de pelo menos R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024 provocados pelo esquema descoberto pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) pode não vir do Orçamento público.

"A orientação do governo é reparar o dano que foi causado, mas a maneira de fazer ainda não foi formatada", disse Haddad em Brasília. Ele havia sido questionado sobre uma declaração do secretário do Tesouro, Rogério Ceron, de que o dinheiro poderia vir dos cofres da União.