Pacote do governo no 1º de Maio ignora prioridades atuais do trabalhador

Não é à toa que o presidente Luiz Inácio da Silva não vai participar dos atos em celebração deste 1º de Maio. A discussão superficial é se ele teme um evento esvaziado ou se evita privilegiar uma central sindical em detrimento das outras.

Político e sindicalista experiente, Lula sabe que, na verdade, não tem é o que apresentar ao seu público mais fiel: a classe trabalhadora.

O pacote de medidas que vem sendo discutidas pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é o exemplo mais acabado da desconexão do governo, da esquerda e do PT com os trabalhadores.