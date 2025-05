Planalto aposta que PDT fica no governo e não vê necessidade de CPI do INSS

A expectativa é que a escolha de Wolney Queiroz , ex-deputado federal pelo PDT-PE e secretário-executivo da pasta, apazigue o partido.

CPI

Feita a troca no comando do ministério, a maior preocupação do governo é evitar a instalação da CPI do INSS.

Para auxiliares de Lula, a oposição quer "atrapalhar" a investigação da Polícia Federal e evitar que se chegue em figuras relevantes da gestão de Jair Bolsonaro, período no qual os convênios fraudulentos teriam começado.

"A função de uma CPI é produzir provas para encaminhar para a PF. Só que a polícia já está agindo. Não faz sentido andar para trás", disse uma fonte.

Ressarcimento

Fontes no Planalto também afirmam que, apesar da resistência do governo em aceitar a responsabilidade solidária no INSS, "ninguém vai deixar de ser ressarcido".