Planalto vê Cida 'apática' e espera repercussão digital de nova ministra

Lula ficou especialmente incomodado com o fato de o governo não ter conseguido "vender" para a população a aprovação da lei que garante salários iguais para homens e mulheres que exerçam a mesma função.

Aprovada em julho de 2023, a lei, no entanto, é difícil de "pegar" por causa dificuldade de fiscalizar as empresas.

Na visão do governo, outras pautas também poderiam ter mais destaque, como o combate à violência contra a mulher.

Auxiliares do presidente reconhecem as dificuldades do ministério, que tem baixo orçamento. Ressaltam, no entanto, que a figura e o carisma da ministra são ainda mais importantes.

A avaliação é que Márcia Lopes, que já foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, vai ser mais combativa.

Com a popularidade em baixa e de olho na reeleição, Lula quer avançar no eleitorado feminino, que já é mais de metade da população.