Barroso e governadores vão a evento em NY patrocinado por devedor de ICMS

Diversas autoridades públicas vão participar de um evento em Nova York na próxima semana cujo principal patrocinador é um dos maiores devedores de ICMS do país: a Refit - Refinaria de Petróleo de Manguinhos, controlada pelo empresário Ricardo Magro.

Estão na lista de confirmados e nos materiais de divulgação do evento: o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Conforme dados públicos que constam da dívida ativa, a Refit é o segundo maior devedor do estado do Rio de Janeiro, com um débito de R$ 10,8 bilhões em março deste ano, e o maior devedor do estado de São Paulo, com uma dívida de R$ 8,3 bilhões em abril deste ano.