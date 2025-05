Experiente na política, Galípolo não é nem 'falcão' nem 'pombo' nos juros

O Comitê de Política Monetária (Copom) foi o mais evasivo possível no rumo da taxa de juros do Brasil, que está no maior patamar desde 2006.

Depois de mais um aumento de 0,5 ponto porcentual para 10,75%, os diretores do BC citaram todos os fatores "altistas" e "baixistas" para a Selic e o resultado é que não dá para prever nada.

Nem que vai ter mais um pequeno ajuste na próxima reunião, nem que a autoridade monetária pode começar a cortar os juros até o final do ano.