Proximidade do novo papa com Francisco é sinal positivo, diz Amorim

O assessor especial de assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou à coluna que "confia no avanço da Igreja" e manifestou otimismo com a escolha de Robert Francis Prevost, o papa Leão 14.

Amorim ponderou que é muito cedo para avaliar quais devem ser as tendências do novo pontífice e que a responsabilidade do papado é tão grande que muitos religiosos mudam ao longo do tempo.

O diplomata, contudo, vê como um "bom sinal" a proximidade de Leão 14 com o falecido papa Francisco, que foi um aliado importante do Brasil em questões como apoio aos países em desenvolvimento e críticas à guerra em Gaza.