Diretor da ANP vai a evento em NY apoiado por refinaria devedora de ICMS

De acordo com a ANP, "todas as despesas de deslocamento (passagens aéreas) e custos para alimentação e hospedagem (diárias nos termos da legislação federal) serão custeadas direta e exclusivamente pela ANP, conforme publicações no Diário Oficial da União".

No período de afastamento, o diretor "vai participar também do GRI Brazil Infra Summit 2025, também à convite da organização do evento, e, igualmente, com as despesas custeadas pela ANP".

Segundo noticiou a coluna, o evento patrocinado pela Refit contará com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, do presidente da Câmara, Hugo Motta, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro.

Conforme dados públicos que constam da dívida ativa, a Refit é o segundo maior devedor do estado do Rio de Janeiro, com um débito de R$ 10,8 bilhões em março deste ano, e o maior devedor do estado de São Paulo, com uma dívida de R$ 8,3 bilhões em abril deste ano.