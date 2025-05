Bancos e INSS travam queda de braço que ameaça consignado para aposentado

As taxas baixas dos consignados só são possíveis porque a garantia da operação provém do desconto ser efetuado diretamente da folha de pagamento do trabalhador ou, no caso do aposentado, do benefício que é pago pelo INSS.

O governo vem sendo muito pressionado por causa do escândalo do roubo dos aposentados. Na segunda-feira (12), a oposição protocolou o pedido de uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para investigar as fraudes do INSS.

Foram 259 assinaturas — incluindo parlamentares da base governista. A decisão de abrir a CPMI é do presidente do Senado, David Alcolumbre.

Relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) apontou que pode haver fraudes nos empréstimos consignados do INSS, com a concessão de empréstimos para aposentados que não fizeram as solicitações. Não se sabe qual seria o tamanho a fraude. Dados da Febraban indicam queda do número de reclamações.

Retirar o INSS da cadeia de concessão do empréstimo poderia ser uma forma de reduzir a pressão política. A questão é que, para isso, é preciso apresentar uma nova medida provisória e aprovar no Congresso.

Em ofício enviado no dia 6 de maio, a Febraban propôs ao INSS, à CGU (Controladoria Geral da União) e à AGU (Advocacia Geral da União) a criação de uma "frente de trabalho" para investigar as possíveis fraudes do crédito consignado para os aposentados.