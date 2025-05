Ministro do TCU elogia em evento empresário que deve bilhões em impostos

A Refit, que pertence ao empresário Ricardo Magro, é uma das maiores devedoras de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) do Brasil. Só com o Estado do Rio de Janeiro, o débito é de R$ 10,8 bilhões. Com São Paulo, a dívida chega a outros R$ 8,3 bilhões.

O papel do TCU é fiscalizar a administração pública brasileira, controlando a aplicação dos recursos federais. O tribunal, no entanto, não cuida da cobrança de dívidas estaduais.

Procurado, Cedraz disse, em mensagem à coluna, que "acolheu com satisfação" o convite da Veja para "participar de tão significativo evento sobre o Brasil ao lado de presenças expressivas de todos os setores da economia e dos Poderes da República". "Como de praxe e até por costumeiro respeito ao próximo e educação social, cumprimentei sem maiores distinções aos empresários presentes, governadores, senadores, deputados, publishers e jornalistas. Não sei onde posso ter pecado, pois não tenho o dom do pré-julgamento! Se deixei de fazer alguma referência naquele momento de improviso peço desculpas", escreveu.

A Refit não comenta o assunto.

O vídeo com a fala do ministro está disponível nos canais de Veja sobre o evento, mas a revista não autorizou o UOL a publicá-lo.

Conforme noticiou a coluna, o fórum "Brazil Insights" contou com a presença, na abertura, do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso. Questionado sobre o patrocínio da Refit, Barroso respondeu que havia atendido um convite de Veja.