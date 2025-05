Esteves selou paz entre Batistas e indonésios em disputa bilionária

"Se não fosse o André Esteves não teria saído o acordo", disse uma fonte com conhecimento das tratativas, que aceleraram na última semana e foram definitivamente seladas ontem à noite em Nova York.

Michel Temer também teria tido um papel de destaque conversando com diversas autoridades e teve vários encontros com Widjaja. Além de contratar as principais bancas de escritórios do país, o ex-governador João Doria já tinha tentado aproximar os dois lados.

Os Batista aceitaram pagar US$ 2,647 bilhões por 49% da Eldorado, o equivalente a quase R$ 15 bilhões no câmbio atual. O montante é considerado "excelente", porque representa o valor total estimado para a fabricante de celulose no início da briga.

Esteves já assessorava a Paper Excellence desde a compra da Eldorado, mas ganhou de vez a confiança dos indonésios quando aceitou receber os bilhões da chamada "conta garantia".

Eram recursos que Widjaja precisava manter no Brasil para assegurar seu interesse na empresa e que, conforme pessoas próximas ao negócio, vinham sendo rechaçados por outros bancos por pressão dos Batista.

A despeito de algum entrevero com a J&F na área de energia, o dono do BTG também mantém boa interlocução com Joesley e Wesley.