Castro força vice-governador para fora do xadrez eleitoral do Rio em 2026

Pampolha, que já se desentendeu publicamente com Castro, tinha pretensões de tentar o governo do estado.

Caciques do MDB confirmaram à coluna que dariam legenda para que ele concorresse. Visto como centrista, sua candidatura poderia ter apoio de parte do PL, de Jair Bolsonaro, para compor a chapa.

A ideia era repetir a experiência feita com Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo. Pampolha também teria a vantagem de ser jovem e evangélico.

Experientes operadores políticos dizem, no entanto, que ele só teria chances contra o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), se tivesse a "máquina estadual na mão".

Paes deve sair candidato ao governo do Rio de Janeiro em 2026 com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Castro teria que renunciar para se candidatar ao Senado, abrindo espaço para que o vice assumisse o comando do Estado.