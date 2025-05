Compensação para estados e municípios vira entrave para reforma do IR

Deputados estão preocupados com a compensação para estados e municípios da possível perda de arrecadação provocada pela reforma do Imposto de Renda (IR) proposta pelo ministério da Fazenda.

Ao contrário dos trabalhadores do setor privado, cujos recursos arrecadados vão para o governo federal, o IR pago pelos servidores públicos fica com os cofres estaduais e municipais.

Principal aposta do governo Lula para se aproximar da classe média, a reforma isenta do pagamento do IR quem ganha até R$ 5 mil. O governo estima uma perda total de arrecadação de R$ 26 bilhões em 2026.