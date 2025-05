Defesas vão usar contradições de general para rebater acusação de golpe

As defesas dos acusados de integrar o "núcleo crucial" da trama golpista pretendem usar as "contradições" do depoimento do ex-comandante do Exército general Freire Gomes para tentar enfraquecer os argumentos da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Na visão dos advogados ouvidos pela coluna, Freire Gomes "baixou a temperatura", "não romantizou", "colocou uma música diferente".

As contradições do depoimento de Freire Gomes serão exploradas pelas defesas durante as sustentações orais e suas alegações finais.