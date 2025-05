Pesquisas 'blindam' Michelle no PL e são decisivas para queda de Wajngarten

O partido tem incluído Michelle em todas as pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República e acredita que ela será uma "puxadora de voto", seja como candidata ao cargo máximo, a vice-presidência ou a senadora.

Michelle pediu a demissão de Wajngarten como assessor do partido depois que uma reportagem do UOL mostrou uma troca de mensagens entre ele e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid.

O advogado Fabio Wajngarten foi demitido do PL Imagem: TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Nas mensagens, Cid diz preferir Lula a Michelle como presidente. O teor do diálogo foi revelado pelo UOL na semana passada dentro da série de reportagens "O Zap do Cid", baseada em mais de 77 gigabytes de arquivos extraídos pela PF no celular do tenente-coronel.

A ex-primeira-dama é conhecida pelo gênio forte e por não se dar bem com o staff de Bolsonaro.

Aversão à imprensa

As desavenças entre Michelle e Wajngarten já vêm de algum tempo e aumentaram nos últimos meses, quando o ex-secretário de Comunicação passou a intensificar os contatos de Bolsonaro com a mídia.