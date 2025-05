'Haddad está certo e juro precisa baixar', diz Renan Filho, dos Transportes

Nesta quinta-feira (22), Haddad e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciaram um contingenciamento de R$ 31,3 bilhões. O governo também vai elevar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Renan Filho defende que o importante é "a soma dos investimentos público e privado" e que é uma "ilusão achar que o gasto público vai dinamizar o investimento no Brasil".

Ele afirmou que está investindo R$ 15 bilhões por ano no ministério de Transportes - mais que o dobro do governo Bolsonaro, mas que o investimento privado é muito maior.

"Com as concessões e o investimento público, já colocamos R$ 150 bilhões na economia. Vamos chegar a R$ 475 bilhões ao final do governo Lula", disse o ministro.

Renan Filho afirmou que ainda não sabe quanto do contingenciamento de R$ 30 bilhões caberá a sua pasta e que isso vai depender do decreto a ser publicado pelo governo.

O ministro defendeu ainda um bloqueio maior neste início do ano do que fazer a conta-gotas durante o ano.