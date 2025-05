Haddad recebeu alertas de que pacote do IOF parecia "controle de capital"

O pacote divulgado ontem no final da tarde pela Receita Federal foi muito além do já tradicional aumento de alíquota para quem gasta mais no cartão de crédito no exterior.

"Dava a impressão de quem fez isso não tinha a menor ideia do impacto", disse um ministro. "Jogou areia em toda a engrenagem de fluxo de dinheiro e de investimento para dentro e para fora do país".

Na avaliação de outro auxiliar do presidente Lula, o impacto negativo no mercado é tão grande que "com uma medida dessas é melhor nem cumprir meta de superávit primário".

Os relatos na Esplanada são de que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não foi ouvido sobre a medida.

Galípolo é contra a adoção de IOF desde que era secretário-executivo da Fazenda de Haddad. As apostas são de que foi exatamente por isso que não chegou a ser consultado pelos antigos colegas.