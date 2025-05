Governo avalia licitar concessão de crédito consignado para aposentado

Desse total, 1.784.000 aposentados declararam não ter autorizado descontos e 35 mil informaram ter dado aval - o restante deixou em aberto.

Faltam ainda dois milhões de pessoas conferirem se foram lesadas entre as nove milhões que tiveram algum tipo de desconto.

O governo federal abriu a possibilidade de que os aposentados busquem as agências dos Correios para fazerem a conferência. Após essa etapa, será necessária uma busca ativa dessas pessoas.

