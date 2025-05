Nikolas não vê apelo em IOF para vídeo, oposição consegue apoio empresarial

"Por isso, a estratégia está sendo reavaliada. Quando o Nikolas entra com um vídeo é para rachar o governo", completa.

Os vídeos anteriores do deputado mineiro sobre o Pix e o INSS tiveram milhares de visualizações e custaram pontos importantes na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Havia um temor dentro do governo que Nikolas fizesse um novo vídeo sobre o IOF.

Se não repercute tão mal entre a população, o aumento do IOF, no entanto, tem forte apelo negativo junto ao empresariado e ao setor financeiro. E isso fez com que a oposição mudasse de estratégia.

A força dos lobbies empresariais em Brasília levou os partidos de oposição a buscar a derrubada do decreto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dentro do Congresso.

Nesta terça-feira, o deputado coronel Zucco buscava o apoio da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA). Mais tarde, Zucco tem reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta.

A ideia é construir um único projeto de decreto legislativo (PDL), que derrube os aumentos de IOF promovidos por Haddad. Nikolas tenta ser apontado como relator do PDL.