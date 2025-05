Tabata propõe tributar super-ricos em 20% e revela embate em comissão do IR

Integrante da comissão que discute a reforma do Imposto de Renda, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) protocola nesta terça-feira (27) um projeto de lei que propõe tributar a renda dos "super-ricos" em 20%.

A proposta da deputada vai além do projeto do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prevê 10% de imposto para os milionários.

Também vai na contramão do centrão, que prevê cobrar 15% de imposto apenas de quem ganha mais de R$ 1 bilhão por ano.