Isolamento de Haddad transforma Motta e Alcolumbre em bombeiros do governo

Só que vale uma lembrança ao setor privado, que está atirando sem dó no ministro.

Dentro do governo, ele é praticamente o único com compromisso com as contas públicas e com disposição para o diálogo. Além disso, não compactua com a corrupção.

Seus opositores, que não economizam no "fogo amigo", estão enrolados em suspeitas de falcatruas até o pescoço.