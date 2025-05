Governo descarta recorrer ao Supremo se Congresso derrubar alta do IOF

Ele afirmou que, se o governo fosse ao STF, "pioraria o ambiente" com o Congresso e que o Legislativo não tinha interesse em "tocar fogo no país".

Em teoria, o governo federal poderia acionar o Supremo com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) caso os deputados derrubem a alta do IOF por meio de um projeto de decreto legislativo (PDL).

O IOF é um imposto regulatório da alçada do Executivo, portanto, há dúvidas sobre a competência do Congresso no assunto.

A articulação política do governo, no entanto, descarta o caminho.

Segundo apurou a coluna, a tendência é de um acordo. O próprio Motta sinalizou, também na coletiva de imprensa, que poderia haver uma "solução para 2025 e outra para 2026".

Haddad disse a Motta e ao presidente do Senado, David Alcolumbre, que não tem alternativas neste ano para cumprir a meta fiscal.