Presidente do Google: jornalismo investigativo e humor correm risco no STF

Como presidente da operação brasileira do Google, eu prefiro apenas comentar temas que tratem do nosso dia a dia.

Ao mesmo tempo em que o STF discute o Marco Civil da Internet, o governo tenta retomar o projeto de lei das fake news no Congresso. Você vê espaço para retomar essa discussão com os parlamentares?

Sou presidente do Google há 14 anos. A gente busca soluções que melhorem a vida das empresas, dos cidadãos, e isso se constrói com diálogo com Senado, Câmara. Tudo que a gente levou até agora foi para ajudar as autoridades a tomar decisões com todas as suas complexidades.

Nesse momento, eu vejo com bons olhos o projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial e construir um arcabouço para que empresas invistam no Brasil. Hoje deveríamos focar nossa energia nos melhoramentos cirúrgicos no artigo 19 do marco civil e no projeto de lei de inteligência artificial.

São dois projetos de lei diferentes. O que você está dizendo é que, na sua visão, é melhor focar no PL de inteligência artificial ao invés de voltar a discutir o PL das fake news?

Essa discussão de fake news está ligada com essa reforma do artigo 19 do marco civil (no STF). E, a resposta mais simples, é sim. Eu colocaria mais energia no projeto de lei de inteligência artificial.