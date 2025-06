Zambelli decidiu não arriscar ao ouvir de aliados que prisão era inevitável

Depois da sentença do STF, Zambelli disse sofrer de depressão, problemas cardíacos e uma síndrome rara chamada Ehlers - Danlos.

Era tudo muito incerto, e ela preferiu não arriscar, contou uma fonte à coluna.

A deputada revelou nesta terça-feira (3) que está na Europa para tratar de "problemas médicos" e negou que tenha fugido do país.

Na prática, porém, como ela tem cidadania europeia, advogados consultados pela coluna afirmam que, se uma ordem de prisão for emitida, vai ser necessário pedir sua extradição.

Alguns países europeus não extraditam seus cidadãos.

Aliados de Zambelli dizem que ela pretende continuar se defendendo mesmo baseada no exterior. As leis internacionais não obrigam que uma pessoa se entregue no caso de uma prisão com a qual ela discorda.