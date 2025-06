Fuga de Zambelli cria constrangimento no Supremo e gera críticas à PGR

Aliados disseram a ela que suas possibilidades eram solicitar prisão domiciliar por questões de saúde, ou pedir uma redução de pena para o regime semiaberto. Como era tudo muito incerto, ela preferiu não arriscar.

Constrangimento

No Supremo, o clima é de constrangimento pela "fuga" da deputada e pela inação do PGR em solicitar a apreensão do passaporte.

Após a saída de Zambelli, a PGR solicitou sua prisão preventiva. A deputada está em Miami e deve viajar em breve para a Itália.

Procurada, a PGR não se manifestou.