Nikolas ignora ataques bolsonaristas e diz a aliados: 'Bolha da bolha'

O deputado mineiro está sendo cobrado a demonstrar apoio a uma eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) à Presidência da República.

Em entrevista à revista Veja, Eduardo admitiu que será candidato em 2026, "se essa for a vontade do seu pai", o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com 17,6 milhões de seguidores no Instagram, Nikolas ganhou uma projeção que abarca toda a direita e vai além do núcleo duro bolsonarista, segundo pessoas próximas a ele.

Ninguém minimiza, no entanto, o estrago que a máquina do bolsonarismo é capaz de provocar. Por isso, Nikolas não partiu —e nem deve partir para o confronto.

Um dos posts que mais está circulando mostra Nikolas ao lado de Ricardo Salles, Deltan Dallagnol e outros segurando biscoitos.

"A Tropa do Biscoito: o maior desafio é descolar do Bozo sem perder os apoiadores dele", diz o post.