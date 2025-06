Lula tenta retomar equilíbrio no conflito ucraniano ao encontrar Zelensky

Pesquisas de opinião já apontaram que o apoio a ditaduras custa pontos da popularidade de Lula no Brasil.

O encontro com Zelensky recoloca o brasileiro numa posição de equidistância no conflito.

Segundo fontes do Itamaraty, a reunião está marcada para esta terça-feira (17), mas mudanças na agenda dos dois presidentes podem comprometer a bilateral.

Basta lembrar do "desencontro" em maio de 2023, também num G-7, só que no Japão, quando as bandeiras dos dois países chegaram a ser sobrepostas na sala de imprensa.

Depois o presidente brasileiro admitiria que esperou pelo ucraniano, que não apareceu. "Fiquei chateado", disse Lula na ocasião.

Os dois posteriormente se encontraram na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), ainda em 2023.