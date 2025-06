Quando o Banco Central vai começar a reduzir a taxa de juros?

Alguns analistas acreditam que ainda pode existir uma brecha para a queda da Selic no final desse ano, a medida que a inflação de alimentos arrefeça, o câmbio não atrapalhe e o próprio aperto da política monetária comece a frear o aumento dos preços dos serviços.

Outros duvidam que o BC vá se arriscar dada a incerteza lá fora e aqui dentro.

Não só as políticas tarifárias de Donald Trump ainda sacodem o mundo, como a política fiscal brasileira não dá trégua. Isso sem falar na guerra entre Irã e Israel.

Em seu comunicado, o Comitê de Política Monetária (Copom) confirmou que deve interromper a alta de juros na próxima reunião, mas tentou mostrar firmeza ao dizer que "não hesitará em prosseguir no ciclo de ajuste caso julgue apropriado".

Para analistas, o BC faz bem em deixar as portas abertas para mexer na Selic para cima ou para baixo, já que as expectativas de inflação seguem desancoradas e não há sinal de controle de gastos efetivo no horizonte.

O Executivo propõe aumento de impostos ao invés de cortar gastos, enquanto o Congresso barra o ajuste nas contas via arrecadação, mas segue elevando os salários do funcionalismo.