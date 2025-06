Trump força Irã a negociar programa nuclear ou quer derrubar os aiatolás?

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, garantiu que não se trata de uma ação para "mudança de regime".

"A missão não foi sobre mudança de regime. O presidente autorizou uma operação precisa para neutralizar os perigos para os nossos interesses nacionais colocados pelo programa nuclear iraniano", afirmou em coletiva de imprensa.

Analistas ouvidos pela coluna concordam que, neste momento, o objetivo pode ser realmente forçar os iranianos a aceitar um acordo nuclear melhor do que aquele assinado pelo ex-presidente Barack Obama do qual o próprio Trump recuou durante seu primeiro mandato.

Na visão de um especialista, a Casa Branca teria autorizado o ataque aéreo para mudar as bases do acordo. Os negociadores americanos desejam que os iranianos discutam enriquecimento zero de urânio (algo que o Irã nunca aceitou) e não limites para o enriquecimento.

"Trump está mostrando que é durão. Disse que o Irã não vai ter armas nucleares e, quando Israel forçou a barra, teve que agir. Ele quer ser visto como o cara que destruiu o programa nuclear do Irã", disse um experiente negociador, que pediu anonimato.

O problema desse tipo de estratégia é que pode rapidamente sair de controle, dependendo da capacidade de resposta iraniana.