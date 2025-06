Fraca capacidade de reação do Irã derruba petróleo para perto de US$ 70

Investidores avaliaram como "fraca" a capacidade de reação do Irã à entrada dos Estados Unidos na guerra e estão derrubando os preços do petróleo.

O preço do petróleo tipo Brent, o mais negociado, recuava 7,4% em Londres para US$ 71,30. Em Nova York, o WTI era cotado abaixo de US$ 70: queda de 5,4% para US$ 68,42. A volatidade dos contratos, ainda é expressiva.

O Irã retaliou nesta segunda-feira e bombardeou as bases americanas do Catar e do Iraque. Doha, no entanto, informou que interceptou os mísseis iranianos e que não houve mortes.