Governo corta 1/4 do orçamento de agências reguladoras; setores protestam

Uma onda de protestos está sacudindo o setor produtivo contra o corte dos orçamentos das agências reguladoras. Dezenas de entidades dos setores elétrico, de combustível, infraestrutura e saúde soltaram notas de repúdio e reclamação.

Para garantir o superávit primário, o Ministério do Planejamento e Orçamento determinou um corte, médio, de 25% do orçamento das agências. Entre bloqueio e contingenciamento, a redução de recursos para as 11 agências federais chegou a R$ 441,1 milhões.

Nas últimas semanas, o aperto nas contas provocou demissões em massa, fechamento de ouvidorias e de programas de controle de qualidade, entre outras medidas.