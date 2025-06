Motta quis dar 'demonstração de força' ao pautar IOF à revelia do governo

Também foi uma iniciativa para calar os críticos de que a Câmara tem baixa produtividade e que esta seria uma semana morna por causa das festas de São João.

Efetivamente a inclusão na pauta de votação do decreto legislativo que derruba o pacote do IOF do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pegou a todos de surpresa.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, classificou a decisão de Motta de "provocação infantil".

Aliados do presidente da Câmara dizem que ele não tinha nenhum compromisso com o governo de não pautar o tema e que há um consenso na Casa sobre não elevar impostos.

A ampla margem de vitória da aprovação da urgência da matéria teria sido uma prova disso. Foram 346 votos a favor e 97 contra.