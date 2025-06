AGU contradiz Haddad e diz que não há decisão sobre ir ao STF pelo IOF

Nesta quarta-feira (26), o Congresso surpreendeu o governo e derrubou o decreto de aumento de IOF feito pela equipe econômica para garantir o regime fiscal. Foram 383 votos favoráveis e 98 contrários em sessão semipresencial na Câmara e votação simbólica no Senado.

Ontem o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que "cada poder deveria entender o seu limite".

Ainda durante as negociações, Motta chegou a afirmar que recorrer ao Supremo só "pioraria o ambiente" e que o Legislativo não tinha interesse em "tocar fogo no país".

LÍDERES POLÍTICOS

Líderes políticos tem se manifestado contra a judicialização do tema. Nas redes sociais, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, escreveu:

"Haddad cogita acionar o STF para reverter a derrubada do aumento do IOF. Além de ignorar a vontade do Congresso, o governo tenta transformar um fracasso político numa questão judicial. Um movimento perigoso que desrespeita a democracia e esvazia o papel do Legislativo".