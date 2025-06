Presidente do Republicanos diz que recorrer ao STF pelo IOF é "perigoso"

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para manter o pacote do IOF é um movimento "perigoso" e que desrespeita o "Legislativo".

"Haddad cogita acionar o STF para reverter a derrubada do aumento do IOF. Além de ignorar a vontade do Congresso, o governo tenta transformar um fracasso político numa questão judicial. Um movimento perigoso que desrespeita a democracia e esvazia o papel do Legislativo", escreveu nas redes sociais.

Pereira comanda o partido do presidente da Câmara, Hugo Motta.