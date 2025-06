Supremo encontra meio-termo que responsabiliza redes e tenta afastar riscos

Também foi criada uma penalidade extra para quem lucra com o discurso de ódio e outros delitos acolhendo anúncios que ferem a legislação. Fechou-se assim uma brecha importante.

Por outro lado, os crimes contra a honra foram mantidos sob as regras do antigo artigo 19 do Marco Civil. Ou seja, vai ser preciso decisões judiciais para a retirada desses conteúdos.

É uma exceção muito importante que preserva o jornalismo investigativo, o humor e campanhas eleitorais —uma preocupação das plataformas e também de parte importante da sociedade.

Na prática, se alguém se considerar atingido por uma denúncia de corrupção, terá que processar e ganhar. Se tivesse prevalecido uma responsabilização ativa das plataformas, as chances de cerceamento do jornalismo investigativo eram grandes.

Especialistas e fontes do governo federal ouvidos pela coluna enxergaram regras "robustas" e ao mesmo "ponderadas". No geral, a recepção é positiva.

Mas como isso vai impactar o Congresso?